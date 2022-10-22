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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay açıklaması

Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay için herhangi bir transfer girişiminin olmadığını açıkladı

Ercan Çakar   | 22.10.2022
Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay açıklaması

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur." denildi.

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