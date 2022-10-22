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Ozan Tufan attı, Hull City kazandı

İngiltere Championship'te oynanan maçta Hull City, deplasmanda Rotherham United'ı 4-2 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 22.10.2022
Ozan Tufan attı, Hull City kazandı

İstanbul

Hull City'ye ligde üst üste ikinci galibiyeti getiren golleri Jacob Greaves, Cyrus Christie, Ryan Longman ve milli futbolcu Ozan Tufan attı.

Ev sahibi ekibin gollerini ise Daniel Barlaser ve Georgie Kelly kaydetti.

Hull City, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Rotherham United 21 puanda kaldı.

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