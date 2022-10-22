Ozan Tufan attı, Hull City kazandı
İngiltere Championship'te oynanan maçta Hull City, deplasmanda Rotherham United'ı 4-2 mağlup etti.
İstanbul
Hull City'ye ligde üst üste ikinci galibiyeti getiren golleri Jacob Greaves, Cyrus Christie, Ryan Longman ve milli futbolcu Ozan Tufan attı.
Ev sahibi ekibin gollerini ise Daniel Barlaser ve Georgie Kelly kaydetti.
Hull City, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Rotherham United 21 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.