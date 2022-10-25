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Spor, Futbol

PFDK'den Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hataysporlu futbolcu Simon Falette'e 2 maç men cezası verdi.

Emre Doğan   | 25.10.2022
PFDK'den Hataysporlu futbolcu Falette'e 2 maç men

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda oynanan Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor maçında kırmızı kart gören Falette'in rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Aynı müsabakada talimatlara aykırı hareketi sebebiyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar cezası verildiği aktarıldı.

Galatasaray'a ise kupada GMG Kastamonuspor ile yapılan mücadelede taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 56 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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