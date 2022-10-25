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Spor, Futbol

Erden Timur ile Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan   | 25.10.2022
Erden Timur ile Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı hareketleriyle nedeniyle Erden Timur'un tedbirsiz, Okan Buruk'un ise tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın Corendon Alanyaspor ile oynanan maçtaki kural dışı hareketi, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Emre Kılınç'ın da Bitexen Giresunspor ile yapılan müsabakadaki hakareti sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle HangiKredi Ümraniyespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Arabam.com Konyaspor, Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig'den ise Eyüpspor, Beyçimento Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor ve Yılport Samsunspor'un da çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği ifade edildi.

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