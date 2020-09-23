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Spor, Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Emrah Oktay,Serdal Kalaycı   | 23.09.2020
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

İstanbul

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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