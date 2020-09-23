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UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç

Kupayı müzelerine götürmek için yarın Macaristan'da kozlarını paylaşacak Alman ekibi Bayern Münih ile İspanyol takımı Sevilla'nın toplam futbolcu değeri, 1 milyar avroyu geçiyor.

Abdulkadir Karakaya   | 23.09.2020
UEFA Süper Kupa'da 1,1 milyar avroluk maç

Ankara

UEFA Süper Kupa maçında yarın Macaristan'da karşılaşacak Almanya'nın Bayern Münih ve İspanya'nın Sevilla takımlarının toplam futbolcu değeri, 1 milyar 189 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Sevilla'nın ise 351,90 milyon avro oldu.

Puskas Arena'da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih'in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

Sevilla'da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50'şer milyon avroluk değerleriyle göze çarpıyor.

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