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Bayern Münih, Alvaro Odriozola'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid takımından Alvaro Odriozola'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Erbil Başay   | 22.01.2020
Bayern Münih, Alvaro Odriozola'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Berlin

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Odriozola'nın kalitesiyle takıma yardım edeceğini aktardı.

2018'de Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olan ve 27 karşılaşmada forma giyen Odriozola, İspanya Milli Takımı'nda 4 kez oynadı.

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