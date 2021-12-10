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Spor, Futbol

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Türkiye için mücadele ediyoruz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlamalarından ötürü teknik heyet ve oyunculara teşekkür ederken, bu sonucu Türk halkına armağan ettiklerini belirtti.

Barış Seçkin   | 10.12.2021
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Türkiye için mücadele ediyoruz

Roma

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı ve son haftasında Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Başkan Elmas, maç çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm ekibe ve oyunculara teşekkür ederiz. Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye için de bu önemli puanları aldık. Tüm Türk halkına armağan olsun." dedi.

Başkan Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleriyle ilgili olarak, "Daha işimiz yeni başlıyor, bitmedi. Bazı şeylere rağmen Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Fatih Hoca ile 2000 yılında UEFA Şampiyonluğu yaşamıştınız. Bir daha final olur mu?" şeklindeki soruya Elmas, "İnşallah olur. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, oyuncularımız da yapıyor. Dediğim gibi Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz Galatasaray olarak. Tüm Türkiye'ye armağan olsun. Umarım daha iyilerini de yapacağız. Türkiye'de biraz izin verilirse çok daha iyi başarılara gideriz." yanıtını verdi.

Elmas, başka bir soru üzerine transfer konularını konuşmak için erken olduğunu, bu akşam elde ettikleri sonucun mutluluğunu yaşamak istediklerini söyledi.

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