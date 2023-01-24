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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un davetine yanıtıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Emrah Oktay   | 24.01.2023
Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı

İstanbul

Dursun Özbek'in sarı-kırmızılıların Twitter adresinde yer alan açıklamasının alıntılanarak yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Olayı saha dışına çıkaran, algı yapan, hatta devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize, nereden aldıkları belli olmayan (!) güç ile 'bitirtmeyiz' tehdidi savuranlar, milyonların önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde 'futbolu saha dışına çıkarmayın' yanıtı verdiler! 'Tarih, tekerrürden ibarettir.' Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz..."

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