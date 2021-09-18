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Spor, Futbol

Galatasaray Alanyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Emrah Oktay   | 18.09.2021
Galatasaray Alanyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

Son 9 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.


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