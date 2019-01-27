Atiker Konyaspor evinde kazandı

KONYA
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi.
10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
34. dakikada Fofana'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Boffin'den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasında Traore'nin şutunu defans uzaklaştırdı.
56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Volkan Fındıklı'nın uzun pasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in vuruşunda uzak direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
68. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa yükselen Salih Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası içiresindeki sert şutu yandan auta gitti.
84. dakikada Yatabare'nin Milosevic'le yaptığı duvar pasında kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutu üstten auta gitti.
88. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan korner atışında, ceza sahası içinde topa yükselen Mevlüt Erdinç'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Muhabir: Basir Gülüm, Abdullah Doğan