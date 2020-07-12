Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Mehmet Altıparmak'tan Süper Lig 'hat-trick'i

TFF 1. Lig'de, geçen 2 sezonda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep FK'yi Süper Lig'e yükseltme başarısı gösteren teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile şampiyonluğa ulaştı.

Eren Bozkurt   | 12.07.2020
Mehmet Altıparmak'tan Süper Lig 'hat-trick'i Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

TFF 1. Lig'de, geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı Süper Lig'e yükselten teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu yıl da Hatayspor ile şampiyonluğa ulaşarak "hat-trick" yaptı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup edip puanını 63'e çıkaran Altıparmak yönetimindeki Hatayspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi.

Önceki sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, geçen sezon da Gaziantep FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu sezon da Hatayspor'u mutlu sona ulaştırdı.

Ligin 23. haftasında bordo-beyazlı ekibin başına geçen Altıparmak, TFF 1. Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

"Üst üste 3. şampiyonluğum oldu, Türkiye'de de bir ilk oldu"

Altıparmak, AA muhabirine, deplasmanda zorlu geçen bir mücadelede Adanaspor'u 2-1 yenmeyi başardıklarını söyledi.

Hatayspor'un şampiyonluğa ulaşmasının kendisi için de ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Üst üste 3. şampiyonluğum oldu, Türkiye'de de bir ilk oldu. Hatayspor için çok önemliydi, 53 yıllık hasreti dindirdik. En azından verdiğimiz bir söz vardı, 'Adana'dan şampiyon döneceğiz' diye. Allah'ıma şükürler olsun, hem Adana'dan şampiyon dönüşümüzü hem kendi adıma 3. şampiyonluğu... Şampiyonluk tarif edilmez bir duygu. Biz 2 senedir alıştık, bu 3. senemiz. Allah'ıma şükürler olsun bunu sezon başından beri hak ettik diyebilirim. Çok iyi oynadık, müthiş maçlarımız var. Sezon sonları büyük camialara karşı mücadele ediyorsunuz. Bu mücadele sonunda şampiyon olmak bizim için ayrıca mutluluk."

Şampiyonluğu kutlayacaklarını aktaran Altıparmak, "Burada emeği geçen Başkanımızdan yönetim kurulumuza, oyuncularıma, teknik ekibe, çalışan personelimize, basın mensuplarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluk Hatay halkına hayırlı uğurlu olsun. Artık işimizi yaptık, şimdi sıra Hatay'da eğlenmekte." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kovid-19'dan 194 bin 515 kişi iyileşti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bin 418'e yükseldi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Benzer haberler

Mehmet Altıparmak'tan Süper Lig 'hat-trick'i

Mehmet Altıparmak'tan Süper Lig 'hat-trick'i

Hatayspor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

Beşiktaşlı futbolcu Boateng Yeni Malatyaspor maçında yok

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Yeni Malatyaspor sahasında 'Dört büyükleri' zorluyor

Yeni Malatyaspor sahasında 'Dört büyükleri' zorluyor
Kayserispor Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor

Kayserispor Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor