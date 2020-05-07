Euro
7.80
Dolar
7.23
BIST 100
99,193.01
Altın
1,692.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum Yunanistan'ın denizde ölüme terk ettiği 22 sığınmacıyı Türk sahil güvenliği kurtardı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.05.2020
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.

Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.

Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas il merkezinde 8 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı
Sağlık Bakanlığından berber, kuaför ve güzellik salonlarına ilişkin tedbirleri içeren rehber
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 26 bin 70'e çıktı
Karantina yurtlarında kalanlara 'beş yıldızlı' otel hizmeti sunuluyor
Rusya Kovid-19 vaka sayısı 177 bini aştı

Benzer haberler

Sivas il merkezinde 8 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı

Sivas il merkezinde 8 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı

Antalyaspor ertelenen lig maçlarının oynatılması kararından memnun

Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor lige tutunmak istiyor

Yeni Malatyaspor lige tutunmak istiyor
İftar çadırları kurulamayınca yemekler evlere taşınıyor

İftar çadırları kurulamayınca yemekler evlere taşınıyor
Koronavirüs ile yerli üretimin önemi ortaya çıktı

Koronavirüs ile yerli üretimin önemi ortaya çıktı