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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Metin Arslancan   | 29.01.2021
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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