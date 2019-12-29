Alanyaspor son dakikada güldü

Antalya
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya, topu ceza sahasına yerden ortaladı. Daci'nin, gelişine vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.
23. dakikada sağ kanttan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Cisse'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
35. dakikada Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker kafayı vurdu. Arka direğe giden topu Cisse tamamladı: 1-1.54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano, topu ceza sahasına havadan ortaladı. Cisse'nin, kafa vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.
58. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic, soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e topu çıkardı. Topu alan Hadziahmetovic'in şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti.
69. dakikada Alanyaspor'dan Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam'ın iyi yükselerek vurduğu top az farkla üstten dışarı çıktı.
80. dakikada Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Cisse'nin kafayla vurduğu top kaleciden sekerek direkten döndü. Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Alanyaspor Cisse ile öne geçti. Sol kanttan Junior Fernandes tarafından içeriye gönderilen topu Cisse kafayla filelerle buluşturdu: 2-1.
Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.