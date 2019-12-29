Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,510.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Alanyaspor son dakikada güldü

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Mustafa Kurt   | 29.12.2019
Alanyaspor son dakikada güldü Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya, topu ceza sahasına yerden ortaladı. Daci'nin, gelişine vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

23. dakikada sağ kanttan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Cisse'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

35. dakikada Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker kafayı vurdu. Arka direğe giden topu Cisse tamamladı: 1-1.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano, topu ceza sahasına havadan ortaladı. Cisse'nin, kafa vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı. 

58. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic, soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e topu çıkardı. Topu alan Hadziahmetovic'in şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti. 

69. dakikada Alanyaspor'dan Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam'ın iyi yükselerek vurduğu top az farkla üstten dışarı çıktı. 

80. dakikada Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Cisse'nin kafayla vurduğu top kaleciden sekerek direkten döndü. Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Alanyaspor Cisse ile öne geçti. Sol kanttan Junior Fernandes tarafından içeriye gönderilen topu Cisse kafayla filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

Malatyaspor Gaziantep'ten 1 puanla ayrıldı

Malatyaspor Gaziantep'ten 1 puanla ayrıldı

Alanyaspor son dakikada güldü

Otyakmaz'dan Sivassporlu futbolcuların transfer iddialarına ilişkin açıklama

Sivasspor sezonun ilk yarısını lider kapattı

Sivasspor sezonun ilk yarısını lider kapattı
Galatasaray'ın Terim yönetiminde en kötü ilk yarı performansı

Galatasaray'ın Terim yönetiminde en kötü ilk yarı performansı
Trabzonspor son yılların en iyi ilk yarı puanını aldı

Trabzonspor son yılların en iyi ilk yarı puanını aldı