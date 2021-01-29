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İtalya Kupası'nda Napoli yarı finale yükseldi

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli, Spezia’yı 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Barış Seçkin   | 29.01.2021
İtalya Kupası'nda Napoli yarı finale yükseldi

Roma

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 5. dakikada Kalidou Koulibaly ile 1-0 öne geçti.

Napoli, 20. dakikada Hirving Lozano ile farkı 2'ye çıkartan golü buldu: 2-0.

Mücadelenin 30. dakikasında ev sahibi ekipten Matteo Politano, skoru 3-0 yapan golü attı.

Napoli, Eljif Elmas ile 40. dakikada farkı 4'e çıkarttı: 4-0.

İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında konuk Spezia, 70. dakikada Emmanuel Gyasi ile farkı 3'e indirdi: 4-1.

Bu golden iki dakika sonra Gennaro Acampora ile bir gol daha bulan Spezia, skoru 4-2'ye getirdi. Bu gol maçın skorunu tayin eden gol oldu.

Napoli, Spezia’yı 4-2 yenerek kupada son dört takım arasına adını yazdırdı.

Bu karşılaşmayla İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak yarı finalde, Napoli-Atalanta ve Inter-Juventus karşılaşmaları yapılacak.


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