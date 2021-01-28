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Spor, Futbol

Galatasaray Mustafa Muhammed'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in transferi için Zamalek Kulübü ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Berad Büyük,Yunus Kaymaz   | 28.01.2021
Galatasaray Mustafa Muhammed'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

İstanbul

Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in transferi için Zamalek Kulübü ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mustafa Muhamed Ahmed Abdalla'nın (Mustafa Muhammed) kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mısır ekibi Zamalek de Galatasaray'ın 23 yaşındaki forvet oyuncusunu 2 milyon dolar bedelle 1,5 yıllığına kiraladığını ve futbolcu için 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

Mısırlı futbolcu ve eşi, açıklamanın ardından sosyal medya hesaplarından transferle ilgili paylaşımda bulundu.

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