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Spor, Futbol

Futbolda 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı

Emre Doğan   | 12.07.2021
Futbolda 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, "MHK Talimatı'ndaki değişiklikler doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon sonunda yaşı nedeniyle hakemliği bırakacağı öne sürülen Fırat Aydınus, Süper Lig hakem listesinde yer aldı.

TFF'nin internet sitesinde, Süper Lig, A, B, C Klasman, Kadın Bölgesel ve Bölgesel'de hakem ile yardımcı hakem listelerine yer verildi. Ayrıca Süper Lig, A, B, C Klasman ve Bölgesel'de gözlemci listeleri de paylaşıldı.

Yeni sezonda Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:

Hakem:

Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol.

Video Yardımcı Hakem:

Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin.

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