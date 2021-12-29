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Spor, Futbol

Karagümrük son 16 turuna yükseldi

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Emre Doğan   | 29.12.2021
Karagümrük son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

İstanbul

Maçın 11. dakikasında Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, ceza sahasına ortaladı. Luckassen'in altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-0.

25. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Luckassen'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Adnan Uğur, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu Borini'ye aktardı. İtalyan oyuncunun kale önünde dokunduğu meşin yuvarlak, ağlara gitti: 2-0.

32. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük üçüncü golü buldu. Ceza yayının gerisinde kaleyi cepheden gören bir noktadan kullanılan serbest atışta Biglia'nın şık vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.

43. dakikada kırmızı-siyahlı ekip farkı 4'e yükseltti. Kaleci Egeman Gençalp'in hatalı pası sonucunda araya giren Erhun Öztümer'in dokunduğu top ceza sahası içinde bulunan Vato Arveladze'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda kaleciyle karşı karşıya çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 4-0 üstün gitti.

Müsabakasının ikinci yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bodrumspor ise kupaya 5. turda veda etti.


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