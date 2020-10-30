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Spor, Futbol

Futbol: Haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 7. hafta, TFF 1. Lig'e ise 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 8, Misli.com 3. Lig'de ise 7. hafta müsabakaları oynanacak.

Ercan Çakar   | 30.10.2020
Futbol: Haftanın programı

İstanbul

Futbolda Süper Lig'e 7. hafta, TFF 1. Lig'e ise 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 8, Misli.com 3. Lig'de ise 7. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Tuzlaspor-Altay maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.


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