UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla tamamlandı.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 23.00'te başlayan A, B, C, D, E ve F grubu karşılaşmaları sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0
Molde (Norveç) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
Nice (Fransa) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0
D Grubu:
Benfica (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 3-0
Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0
E Grubu:
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2
Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0
F Grubu:
Real Sociedad (İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.