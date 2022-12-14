Fransa finale adını yazdırdı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.
İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.
79. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle Fransa skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma Fransa'nın galibiyetiyle sona erdi.
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