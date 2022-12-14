Dolar
18.63
Euro
19.91
Altın
1,807.43
ETH/USDT
1,311.00
BTC/USDT
17,820.00
BIST 100
5,066.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Katar 2022

Fransa finale adını yazdırdı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

14.12.2022
Fransa finale adını yazdırdı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında Fas, son şampiyon Fransa ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Fransa 1-0 öne geçerken, Fransız futbolcular Theo Hernandez'in kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.

İlk yarı Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

79. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle Fransa skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma Fransa'nın galibiyetiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kumluca ve Finike'de selden etkilenen okullarda hasar tespiti yapıldı
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel nedeniyle ölenler için taziye mesajı
Alanya'da sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve seralar ile bir okulu su bastı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yakalama kararı çıkarılan Kadir İ. gözaltına alındı
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir makam veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez

Benzer haberler

Fas'ın Dünya Kupası rüyası sona erdi

Fas'ın Dünya Kupası rüyası sona erdi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu

Fransa finale adını yazdırdı

Fas, Fransa maçıyla Dünya Kupası'nda "sömürgeci ülkelere" karşı yeni bir zafer peşinde

Fas, Fransa maçıyla Dünya Kupası'nda "sömürgeci ülkelere" karşı yeni bir zafer peşinde
Nordin Amrabat: Dünya Kupası'nı Faslı futbolcuların ellerinde hayal edebiliyorum

Nordin Amrabat: Dünya Kupası'nı Faslı futbolcuların ellerinde hayal edebiliyorum
Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi

Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet