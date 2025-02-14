Dolar
36.22
Euro
37.93
Altın
2,931.37
ETH/USDT
2,683.90
BTC/USDT
96,610.00
BIST 100
9,866.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi.

Metin Arslancan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynanan maçta sakatlanan tecrübeli futbolcunun elinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Elindeki kırığın oynamasına herhangi bir engel teşkil etmediği belirtilen Dzeko'nun özel bir sargıyla sahadaki yerini alabileceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli İstihbarat Akademisi "Siber Güvenlik Perspektifinden Türkiye'nin Nükleer Enerji Stratejisi" raporunu yayımladı
Şırnak'ta terör operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada karar açıklandı
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi: Savunma sanayi, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve malzemeler ele geçirildi

Benzer haberler

Bayern Münih, Jamal Musiala ile sözleşme uzattı

Bayern Münih, Jamal Musiala ile sözleşme uzattı

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Trabzonspor'un Beşiktaş maçında gol güvencesi Banza

Trabzonspor'un Beşiktaş maçında gol güvencesi Banza
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de "dalya" demeye hazırlanıyor

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de "dalya" demeye hazırlanıyor
Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Beşiktaş'a Tüpraş Stadı'nda rakip olacak

Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Beşiktaş'a Tüpraş Stadı'nda rakip olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet