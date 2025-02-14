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Voleybolda haftanın programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 22, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 21. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Salih Ulaş Şahan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cizre 100. Yıl)

16.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.30 Halkbank-İstanbul Gençlik Spor (TVF Ziraat Bankkart)

Vodafone Sultanlar Ligi

16 Şubat Pazar:

13.00 Zeren Spor-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

14.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)

17.00 Beşiktaş-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Beşiktaş Fibabanka)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker (İBB Cebeci)

20.00 Aras Kargo-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

26 Şubat Çarşamba:

19.00 Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

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