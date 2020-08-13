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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den taraftara forma teşekkürü

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların yeni sezon futbol takımı formalarına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Emrah Oktay   | 13.08.2020
Fenerbahçe'den taraftara forma teşekkürü

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin 2020-2021 sezonu formalarını taraftarımıza sunduğumuz ilk 24 saatte 'Sevgi limit tanımaz.' diyerek Feneriumlara ve internet sitemize akın eden, daha ilk günde Fenerium tarihinin en yüksek sayıda forma satışına ulaşmasını sağlayan, Fenerbahçe'nin gerçek benliği olan büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

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