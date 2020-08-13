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Novak Djokovic, ABD Açık'a katılacak

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iyileşen erkekler 1 numarası Novak Djokovic, ABD Açık'a katılacağını duyurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 13.08.2020
Novak Djokovic, ABD Açık'a katılacak

Ankara

33 yaşındaki Sırp tenisçi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Tamamen iyileştiğimden emin olmak için tüm sağlık kontrollerini yaptırdım. Korta geri dönmeye ve en iyi tenisimi oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Turnuva için sıkı bir şekilde çalıştığını belirten Djokovic, "Birçok engel ve zorluk göz önüne alındığında kolay bir karar olmadı. Ancak yeniden rekabet etme ihtimali beni gerçekten heyecanlandırıyor." yorumunu yaptı.

Djokovic'in haziranda düzenlediği Adria Tur'da Sırp tenisçinin yanı sıra antrenörü ve kondisyoneri ile tenisçiler Grigor Dimitrov, Borna Coric ve Viktor Troicki koronavirüse yakalanmıştı.

Djokovic ve arkadaşlarının turnuva sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeyerek virüsü yayması tepkilere neden olmuştu.

Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası olan ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.

Erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın yanı sıra kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina ve Kiki Bertens, salgın sebebiyle turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

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