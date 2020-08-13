Euro
8.67
Dolar
7.33
BIST 100
1,114.40
Altın
1,922.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı.

Halife Yalçınkaya   | 13.08.2020
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı

Sivas

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adam ile yarın saat 11.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012 ve 2019-2020 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 60 puan toplayarak 4. sırada tamamlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da antikor teslerine başlanacak
Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 19 bini aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 907 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Tedbirlerde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var

Benzer haberler

Fenerbahçe'den taraftara forma teşekkürü

Fenerbahçe'den taraftara forma teşekkürü

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı

Kayserispor'da Bayram Bektaş teknik ekibini belirledi

Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Transferde acele etmek istemiyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Transferde acele etmek istemiyoruz
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 6. yıl dönümünde anıldı

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 6. yıl dönümünde anıldı