Dolar
26.34
Euro
29.63
Altın
1,955.74
ETH/USDT
1,886.20
BTC/USDT
29,850.00
BIST 100
6,600.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük Valiliği’nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'den, 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarının daha önce reddedildiğine yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.

Süha Gür  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Fenerbahçe'den, 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Fenerbahçe'nin geçmişte böyle bir başvuru yapmadığının vurgulandığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna ne başvurusu olmuştur ne de 'OLMAYAN' bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
"Fay kırıklarının ve fay hatlarının geçtiği yerlerde asla yapı olmayacak"
HSK'nin adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı
Van Gölü kıyısına inşa edilen millet bahçesi açıldı

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten federasyona tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten federasyona tepki

Fenerbahçe'den, 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama

İngiliz futbolcu Nathan Redmond Beşiktaş'a veda etti

Galatasaray'ın yeni sol beki Angelino, transferi sürecini ve ilk izlenimlerini anlattı: Gelmeyi çok istedim

Galatasaray'ın yeni sol beki Angelino, transferi sürecini ve ilk izlenimlerini anlattı: Gelmeyi çok istedim
Barcelona yeni transferi İlkay Gündoğan'ı tanıttı

Barcelona yeni transferi İlkay Gündoğan'ı tanıttı
Samsunspor'un altyapı oyuncusu Muhammet Ali, rüyalarına giren Süper Lig'i bekliyor

Samsunspor'un altyapı oyuncusu Muhammet Ali, rüyalarına giren Süper Lig'i bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet