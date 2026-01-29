Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna kalan sarı-lacivertlilerin, muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.
Bükreş
National Arena'da oynanan müsabakanın 19. dakikasında İsmail Yüksek'in kafayla attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına bu skorla gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fenerbahçe file bekçisi Ederson, ilk 45 dakikada 4, ikinci yarıda da 3 net pozisyonda kalesini gole kapattı. Romanya ekibi 71. dakikada Cisotti ile eşitliği yakalarken müsabaka da bu skorla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 12 yaparak lig aşamasını 19. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. FCSB ise 7 puanda kalarak Avrupa'ya veda etti.
İlk yarı
7. dakikada Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın volesinde top yandan dışarı gitti.
10. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Politic'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'dan oyun alanına döndü.
17. dakikada soldan Mert Müldür'ün ortasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in gelişine şutunda kalecinin direk dibinden çeldiği topu En-Nesyri ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
18. dakikada sağdan Nene'nin altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
31. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen ve ceza sahası için sol çağrazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olaru'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.
33. dakikada rakip yarı sahanın ortasından topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Miculescu'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
36. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren ve burada Oosterwolde'den sıyrılan Thiam'ın şutunda Ederson topu oyun alanına çeldi.
İkinci yarı
51. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Sağdan Thiam'ın yerden penaltı noktasına ortasında gelişine müsait durumda Alhassan'ın şutunda kaleci Ederson topu tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.
59. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla topla buluşan ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
71. dakikada FCSB beraberliği yakaladı. Soldan gelişen atakta Radunovic'in arka direğe ortasına hareketlenen Cisotti'nin altıpasın gerisinden gelişine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1.
78. dakikada sağdan yapılan ortada savunmada Çağlar Söyüncü'nün iyi uzaklaştıramadığı top penaltı noktasının solunda Thiam'ın önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
81. dakikada Semedo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun yerden şutunda top direk dibinden dışarı gitti.
90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Popescu'nun uzak direğe plasesinde Ederson, son anda meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra cezalı Milan Skriniar, Romanya deplasmanında forma giyemedi.
Bu oyuncuların yanı sıra devre arasında takıma katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği oynayamadı.
En-Nesyri 9 maç sonra forma giydi
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu.
Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti.
Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı.
Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.
Çağlar Söyüncü, Avrupa'da 6 maç sonra oynadı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, FCSB mücadelesine ilk 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma şansı buldu.
Lig aşamasında oynanan ilk maçta Dinamo Zagreb karşısında forma giyen Çağyar Söyüncü, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann ve Aston Villa maçlarında süre alamayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak formasına kavuştu.
Taraftarlar yalnız bırakmadı
Fenerbahçe taraftarlar, her Avrupa deplasmanında olduğu gibi Romanya'da da takımlarını yalnız bırakmadı.
Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, gün boyunca Eski Şehir olarak bilinen bölgede vakit geçirip ardından kendileri için belirlenen alanda toplandı.
Güvenlik güçlerinin eşliğinde 4,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat eden taraftarlar, ardından stadyuma ulaştı.
Kendilerine ayrılan bölgeyi dolduran Fenerbahçeliler, maçtan önce futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.
Rumen taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. FCSB, bu sezon beklentilerin altında kalırken, taraftarlar da stada gelmedi.
Rakibi yarın belli olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak son 16 turu için play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi yarın belli olacak.
Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde İngiltere'nin Nottingham Forest ya da Çekya'nın Viktoria Plzen ekibiyle eşleşecek.
İsmail Yüksek, Avrupa'da lig aşamasındaki ilk golünü attı
FCSB karşısında 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında kafayla topu ağlara gönderen İsmail Yüksek, kariyerinde ilk kez Avrupa maçlarında grup ve lig aşamalarında gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli formayla daha önce Avrupa maçlarında 2 kez gol kaydeden milli futbolcu, 2 golü de eleme maçlarında atmıştı.
Avrupa arenasında ilk golünü 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde iç sahada 4-1 kazanılan Austria Wien maçında kaydeden İsmail Yüksek, 2023-2024 sezonunda da UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde deplasmanda 4-0 kazanılan Zimbru maçında gol sevinci yaşamıştı.
Bu sezon Süper Lig'de de 1 kez fileleri sarsan İsmail, 29. resmi maçında 2. golünü kaydetti.
27 bin 752 taraftar takip etti
FCSB-Fenerbahçe müsabakasını 27 bin 752 seyirci takip etti.
55 bin 600 kişilik National Arena'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken FCSB taraftarları ise yönetime tepki gösterdiği için tribünlerin çoğunluğunu boş bıraktı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.