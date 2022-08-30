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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Belçika ekibi FCV Dender'e kiraladı

Fenerbahçe, bu sezon transfer ettiği genç futbolcusu Tiago Çukur'u Belçika ekibi FCV Dender'e bir yıllığına kiraladı.

Erkan Tiryaki   | 30.08.2022
Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Belçika ekibi FCV Dender'e kiraladı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika Challenger Pro Lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrforu, bonservisini temmuz ayında İngiliz ekibi Watford'dan alarak transfer etmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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