UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, 3 karşılaşmayla başladı.
Ankara
Play-off turunda oynanan ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan): 3-0
Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya): 2-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.