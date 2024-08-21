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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, 3 karşılaşmayla başladı.

Erkan Tiryaki  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı

Ankara

Play-off turunda oynanan ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan): 3-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya): 2-0

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