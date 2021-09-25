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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Emre Doğan   | 25.09.2021
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

İstanbul

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.

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