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Spor, Futbol

Antalyaspor sahasında galip

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Süleyman Elçin   | 12.07.2020
Antalyaspor sahasında galip Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

53. dakikada korner vuruşunun ardından ceza sahası dışında topla buluşan Yekta Kurtuluş'un sert vuruşunda N'Sakala topu kale önünden kafayla kornere çeldi.

73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 

78. dakikada Eren Albayrak'ın kullandığı korner vuruşuna kale önünde topa yükselen Veysel Sarı'nın kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 

Başka pozisyon olmayan karşılaşmadan Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 galip ayrıldı. 

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