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Spor, Futbol

Futbol camiasından Hatayspor'a tebrik

TFF ve birçok kulüp, Süper Lig'e yükselen Akdeniz temsilcisi için tebrik mesajları yayımladı.

Emrah Oktay   | 12.07.2020
Futbol camiasından Hatayspor'a tebrik Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig temsilcileri, TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Hatayspor için tebrik mesajları paylaştı.

TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "TFF olarak Hatayspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübü, Twitter'dan paylaştığı kutlama mesajında, "TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'u tebrik ederiz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü de Hatayspor'un Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Süper Lig'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise, "TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'u başarısından dolayı tebrik ederiz." denildi.

Trabzonspor Kulübü de Twitter'da Hatayspor'un şampiyonlukla ilgili mesajını alıntılayarak, "TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor'u tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz." notunu paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tebrikler Hatayspor. Aramıza hoş geldiniz medeniyetler beşiği şehri..." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Futbol Kulübünün sosyal medya hesabından, "TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor’u tebrik ederiz." mesajı paylaşıldı.

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