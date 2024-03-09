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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Süha Gür  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u ağırlayacak

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor.

5 eksik

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

5 isim kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak.

Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Pendikspor'la ligde ikinci randevu​​​​​​​

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligde ise bu sezon iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

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