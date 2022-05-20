Dolar
15.98
Euro
16.89
Altın
1,843.13
ETH/USDT
2,026.50
BTC/USDT
30,284.00
BIST 100
2,405.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşması programında konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur’da partisinin üye katılım töreninde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Süha Gür   | 20.05.2022
Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor

İstanbul

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor.

Son hafta öncesinde 70 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 67 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.

İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda sarı-lacivertlilerin 9 gol üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae, Arda Güler ve Nazım Sangare karşılaşmada forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi
DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, Süper Lig sevincini yarın düzenlenecek etkinlikle kutlayacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig sevincini yarın düzenlenecek etkinlikle kutlayacak

Süper Lig'den düşen Altay son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Taraftar benim için birinci adamdır

Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor

Fenerbahçe sezonu Malatya'da kapatıyor
Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı