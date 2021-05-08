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Spor, Futbol

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına uzatmada tutundu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 2-1 yenerek bitime iki hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi.

Erkan Tiryaki   | 08.05.2021
Fenerbahçe şampiyonluk yarışına uzatmada tutundu Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak / AA

Ankara

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alper Potuk'un golüne Ozan Tufan'la karşılık veren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda birçok fırsata giren Fenerbahçe, 90+6. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 3 puanı kazandı.

Derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.

Valencia'dan 90+6. dakikada galibiyet golü

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi Valencia, başkentte çok kritik bir dakikada sahneye çıktı.

90+6. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren Valencia, son 7 maçta 6. kez fileleri havalandırdı. Ekvadorlu futbolcu, gol sayısını da 11'e yükseltti.

Gol pasları İrfan Can Kahveci'den

Fenerbahçe'nin 3 puanında en önemli pay sahibi İrfan Can Kahveci oldu.

Milli futbolcu, hem Ozan Tufan'ın hem de Valencia'nın attığı gollerde ortayı yaparak takım arkadaşlarının fileleri havalandırmasına yardımcı oldu.

Emre Belözoğlu'yla yenilgi yok

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 20 puan topladı.

Sarı-lacivertliler bu 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken hiç yenilmedi.

Alper Potuk eski takımına gol attı

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, eski takımına karşı gol sevinci yaşadı.

Alper Potuk, 7 sezon oynadığı Fenerbahçe'ye karşı başkent temsilcisinin formasıyla 3. dakikada fileleri havalandırdı. Alper, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

MKE Ankaragücü'nde düşüş sürüyor

Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, üst üste 4. maçını kaybetti.

Başkent temsilcisi, son 2 haftaya 38 puanla düşme hattının içinde 18. sırada girdi.

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