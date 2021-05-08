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Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 53 kişinin yaralandı.
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Spor, Futbol

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın: Bu mağlubiyete takılıp kalamayız

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yaşanan mağlubiyete takılamayacaklarını söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 08.05.2021
Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın: Bu mağlubiyete takılıp kalamayız Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sezonun final bölümünde önemli bir derbiydi. Buradan iyi sonuçla dönmek isterdik ama mümkün olmadı. Oyun anlamında ortaya pek bir şey koyduğumuzu söylemek mümkün değil. Yapılan basit hatalar, penaltı ve savunma arkasına düşen bir top neticesinde yediğimiz goller mağlup ayrılmamızı sağladı. Bu mağlubiyete takılıp kalamayız. Buradan alacağımız dersleri alıp Karagümrük maçına hazırlanmamız gerekiyor. Sezonun bitişi için kritik iki final maçımız var. İnşallah kalan müsabakalarda bu mağlubiyeti telafi ederiz."

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