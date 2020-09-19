Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.