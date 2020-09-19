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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.

Süha Gür   | 19.09.2020
Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi renklerine bağladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

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