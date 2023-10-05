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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hilmi Sever  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Fenerbahçe Kulübü PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübü internet sitesinde yayınlanan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Müşavirlik, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yi de kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle disipline verdi.

Hukuk Müşavirliği, Tümosan Konyaspor Kulübünü de aynı gerekçeyle disiplin kuruluna sevk etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a para cezası 

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 200 bin lira para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ertuğrul Doğan'a, Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle ceza uyguladı.

PFDK, Beşiktaş Kulübüne Yukatel Adana Demirspor ve Tümosan Konyaspor ile oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 528 bin lira para cezası verdi.

Mondihome Kayserispor'a da stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul ayrıca, Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin'e 2 maç ceza ve Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.


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