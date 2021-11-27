Altay, galibiyeti unuttu

İzmir
Lige iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, ilk 2 maçını kazandıktan sonra 2 müsabakayı puansız geçti. Daha sonra üst üste 3 karşılaşmayı üçer puanla kapatan Altay, 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamadı.
Beşiktaş maçından sonra çıktığı 7 müsabakada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, üçüncülükten 11. sıraya kadar geriledi.
Ligde 14. haftanın ardından 17 puana ulaşan Altay, maç fazlasıyla 11. durumda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk 7 haftada 14 gol atmasına rağmen, sonraki 7 maçta sadece 4 gol buldu.
Sarı kart gören Khaly Thiam'ın cezalı duruma düştüğü Altay, 15. haftada 4 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, bu müsabakadan önce Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Kasım Salı günü TFF 1. Lig temsilcisi Manisa FK'yi ağırlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.