Altay, galibiyeti unuttu

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Spor, Futbol

Altay, Süper Lig'de galip gelemediği 7 haftada 2 puan aldı

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kalan Altay, ligde galip gelemediği son 7 maçında 2 puan çıkarabildi.

Ali Korkmaz   | 27.11.2021
Altay, Süper Lig'de galip gelemediği 7 haftada 2 puan aldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş - AA

İzmir

Lige iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, ilk 2 maçını kazandıktan sonra 2 müsabakayı puansız geçti. Daha sonra üst üste 3 karşılaşmayı üçer puanla kapatan Altay, 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamadı.

Beşiktaş maçından sonra çıktığı 7 müsabakada 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, üçüncülükten 11. sıraya kadar geriledi.

Ligde 14. haftanın ardından 17 puana ulaşan Altay, maç fazlasıyla 11. durumda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk 7 haftada 14 gol atmasına rağmen, sonraki 7 maçta sadece 4 gol buldu.

Sarı kart gören Khaly Thiam'ın cezalı duruma düştüğü Altay, 15. haftada 4 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, bu müsabakadan önce Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Kasım Salı günü TFF 1. Lig temsilcisi Manisa FK'yi ağırlayacak.

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