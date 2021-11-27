Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Oktay Özden   | 27.11.2021
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

20. dakikada Davidson'un ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

61. dakikada Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

65. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. 59. dakikada karşılaşmadaki ilk sarı kartını gören Tayfur Bingöl, 6 dakika sonra Doğukan Sinik ile girdiği ve yerde kaldığı mücadele sonrası gösterdiği tepkiden dolayı hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

68. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mukairu, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan filelere gönderdi: 2-0.

80. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada Antalyaspor üçüncü golü buldu. Güray Vural'ın sağ kanattan pasında Floranus, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

Antalya derbisinin kazananı 3-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un 'Omikron' varyantı için 'titizlikle takip edilmeli' uyarısı
Kovid-19'un 'Omikron' varyantının tespit edildiği Güney Afrika'da vaka sayıları hızla artıyor
DSÖ, Kovid-19'un Güney Afrika varyantının endişe verici olduğunu açıkladı
Bakan Koca: Kovid 19'un Nu varyantı dolayısıyla 5 Afrika ülkesi için seyahat kısıtlaması getirildi
Çin'de yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 salgını ortaya çıktı

Benzer haberler

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Altay, galibiyeti unuttu

Altay, galibiyeti unuttu
25 yıl sonra maça giden Trabzonsporlu taraftarın galibiyet sevinci beğeni topladı

25 yıl sonra maça giden Trabzonsporlu taraftarın galibiyet sevinci beğeni topladı
Lider Trabzonspor Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Lider Trabzonspor Fatih Karagümrük'e konuk olacak