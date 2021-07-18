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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını bildirdi.

Muhittin Sandıkçı   | 18.07.2021
Çaykur Rizespor Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Phiri için İstanbul'da imza töreni düzenlendiği, törene kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı belirtildi.

Phiri'nin geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçirdiği ve Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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