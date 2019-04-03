Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.31
Dolar
5.61
BIST 100
94,413.26
Altın
1,292.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

'Fenerbahçe karşısında şansımız yüzde 50'

MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu Moke, "Fenerbahçe karşısında şansımız yüzde 50. Fenerbahçe büyük bir takım. Şunu unutmayalım ki Ankara'da ve taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. Bu sebepten dolayı 3 puanı almak zorundayız." dedi.

Ömer Hakan Kibar   | 03.04.2019
'Fenerbahçe karşısında şansımız yüzde 50'

Ankara

MKE Ankaragücü'nün, Demokratik Kongolu futbolcusu Wilfred Moke, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Hem Fenerbahçe hem de Ankaragücü için çok önemli bir maç." dedi.

İki takımın da arzulamadığı bir noktada bulunduğunu belirten Moke, "Zor bir maç olacak. Kazanan takım için büyük bir avantaj olacak ama kaybeden takım için de oralardan kurtulmak daha da zorlaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum bizi hiç ilgilendirmiyor" diyerek sözlerine devam eden tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe karşısında şansımız yüzde 50. Fenerbahçe büyük bir takım. Şunu unutmayalım ki Ankara'da ve taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. Bu sebepten dolayı 3 puanı almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Milli maç arası nedeniyle uzun süren bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bunu iyi değerlendirdiklerini ifade eden Moke, "Fenerbahçe büyük bir takım. Ona göre kendimizi hazırlamalıyız. Bulunduğumuz konumdan en kısa sürede kurtulmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

'Trabzonspor da mutlaka Ajax gibi iz bırakır'

'Trabzonspor da mutlaka Ajax gibi iz bırakır'

Real Madrid'de 'Geleceğin Bernabeu'su' başlıyor

Akhisarspor avantaj peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı
'TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı'

'TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı'
Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor

Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor