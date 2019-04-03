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Spor

Mindere olimpiyat madalyasıyla veda etmeyi hedefliyor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefleyen milli sporcu Yüksel, kariyerini de olimpiyat madalyasıyla sonlandırmak istiyor.

Ercan Çakar   | 03.04.2019
Mindere olimpiyat madalyasıyla veda etmeyi hedefliyor

İstanbul

Milli güreşçi Atakan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası için çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Şampiyonada grekoromen stil 67 kiloda mindere çıkacak 33 yaşındaki tecrübeli güreşçi, takım olarak büyük hedeflerle Romanya'ya gideceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası olacak. Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e giren sporcular olimpiyat vizesi alacak. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalya alıp, daha sonra düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e girerek olimpiyatlara gitmek. Bu doğrultuda çalışıyoruz ve hedeflerimiz büyük. Grekoromen Güreş Takımı olarak sezona 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan 8 madalya ile başladık. 10 sıklette 8 madalya inanılmaz bir başarı. Gençlerimiz gümbür gümbür geliyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da grekoromende inşallah 6 sıklette katılacağız."

"Türk güreşi büyük bir ivme yakaladı"

Türk güreşinin büyük bir ivme yakaladığını anlatan Atakan Yüksel, "Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Metehan Başar gibi büyük şampiyonlarımız var. Arka arkaya dünya şampiyonu olan sporcularımız var. Yeni nesil de aynı şekilde geliyor. 23 Yaş Altı'nda madalyalar almaya devam ediyoruz. Türk güreşi aslında hak ettiği yerde. Birçok madalya kazanıyoruz ve ülkemize önemli başarılar getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Kariyerimi madalyayla taçlandırmak harika olur"

Atakan Yüksel, güreş kariyerini olimpiyat madalyasıyla tamamlamak istediğini ifade etti.

Daha önce olimpiyatlarda mücadele ettiğini hatırlatan Atakan Yüksel, "Amacım 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve daha sonrasında güreş kariyerimi sonlandırmak. Beden Eğitimi öğretmeniyim. Ya öğretmenliğe devam edeceğim ya da bu zamana kadar olan tecrübelerimi genç kardeşlerime, arkadaşlarıma aktaracağım. Kariyerimi madalyayla taçlandırmak harika olur. Yanlış hatırlamıyorsam 2016'da Brezilya'da düzenlenen olimpiyatlara yaklaşık 100 sporcuyla katılmıştık. Sayı önemli ancak bunu madalyayla taçlandırmak daha değerli." değerlendirmesinde bulundu.

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