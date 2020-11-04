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Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu: Başakşehir, bu zor günlerde bizi çok mutlu etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in tarihi galibiyetine ilişkin, "Şampiyonlar Ligi, en prestijli organizasyonlardan bir tanesi. Bu çerçevede takımımızın aldığı sonuç gurur verici" dedi.

Emrah Oktay   | 04.11.2020
Bakan Kasapoğlu: Başakşehir, bu zor günlerde bizi çok mutlu etti

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 yenmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Kasapoğlu, sözlerine 5 gün önce İzmir'de meydana gelen depremi hatırlatarak, "Cuma günü depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnanıyorum ki bu yaraları hep birlikte güçlü bir şekilde saracağız. Rabbim, milletimizi ve insanlığı bu tür felaketlerden korusun. Duamız ve temennimiz bu." diye başladı.

Alınan galibiyetten dolayı gurur duyduklarını aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu zor günlerde bizi çok mutlu etti. Şampiyonlar Ligi, en prestijli organizasyonlardan bir tanesi. Bu çerçevede takımımızın aldığı sonuç gurur verici." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, turuncu-lacivertli ekibin taktiksel anlamda üstün bir oyun sergilediğini aktararak, "Böyle bir sonucun ortaya çıkması apayrı bir gurur. Başakşehir'in bugün aldığı bu galibiyet, spor tarihimizde çok önemli bir yer kaplayacağına inanıyorum. Temsilcimizin bundan sonraki maçlarda da bu performansı sürdüreceğine inanıyorum. Başta sporcularımızı, hocamızı ve Başakşehir camiamızı tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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