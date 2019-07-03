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Spor, Futbol

Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık kampı için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Ömer Ürer   | 03.07.2019
Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

Düzce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

İstanbul'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.

Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.

Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştirecek.


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