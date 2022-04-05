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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile 10 Nisan Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ercan Doğan   | 05.04.2022
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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