Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.