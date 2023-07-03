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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ertuğrul Çetin'i Gençlerbirliği'ne kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiraladığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Fenerbahçe, Ertuğrul Çetin'i Gençlerbirliği'ne kiraladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen, A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin, 2023-2024 sezonu için Gençlerbirliği Kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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