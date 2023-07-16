Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı

Istanbul
Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.