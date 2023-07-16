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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı

Süha Gür  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı

Istanbul

Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.

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